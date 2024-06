Calciomercato Juve, il Tottenham si INSERISCE per McKennie: cosa succede allo SCAMBIO per Douglas Luiz

Le ultime sul futuro di Weston McKennie, centrocampista della Juventus al centro degli interessi di mercato del Tottenham

Secondo quanto riportato dal giornalista inglesi Pete O’Rourke di Football Insider, il Tottenham avrebbe scavalcato l’Aston Villa nella corsa per Weston McKennie. Il centrocampista non ha infatti trovato un accordo nello scambio che lo vedeva coinvolto per Douglas Luiz.

Gli Spurs sarebbero pronti ad offrire circa 18 milioni di euro alla Juventus per il cartellino, la stessa cifra per cui era stato valutato nello scambio. Vedremo se in questo modo i bianconeri concluderanno comunque l’operazione per il brasiliano aumentando la parte cash.