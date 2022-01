Calciomercato Juve, non è ancora finita per Martial: il piano di Cherubini

Ascolta la versione audio dell'articolo

Calciomercato Juve: i bianconeri non avrebbero ancora tirato i remi in barca per Martial. Il piano di Cherubini

Come riferito da Sky Sport, Anthony Martial è ancora uno dei nomi in lista per rinforzare l’attacco della Juve prima della fine di questa sessione di mercato invernale.

Il francese intriga per la sua duttilità e per la possibilità di acquistarlo in prestito, visto che lo United lo considera ormai fuori dai piani tecnici. I contatti con i procuratori sono continui, ora non resta che aspettare un’eventuale prima offerta da parte di Cherubini.

