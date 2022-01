Calciomercato Juve, obiettivo Maxi Gomez: la dirigenza l’ha già visionato dal vivo

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

Calciomercato Juve: i bianconeri puntano Maxi Gomez del Valencia, con la dirigenza che lo avrebbe già visionato dal vivo

Secondo quanto riportato da Tuttosport, avanza il nome di Maxi Gomez per la Juve. Un “nuovo Mandzukic” per Allegri, con l’attaccante del Valencia che andrebbe ad occupare uno slot da extracomunitario, escludendo in tal senso l’arrivo di un altro giocatore come Azmoun.

La scorsa settimana sarebbe stato visionato dal vivo nel match contro il Real Madrid. Ottenerlo in prestito non sarebbe così scontato, ma neanche impossibile.

