Calciomercato Juve: offerta ufficiale dell’Aston Villa per Bentancur. Ora la palla passa al club bianconero e al giocatore

L’Aston Villa prepara l’assalto a Rodrigo Bentancur. Come riportato da Romeo Agresti di Goal, in queste ore i Villans formuleranno un’offerta ufficiale alla Juve per arrivare subito al centrocampista uruguaiano.

La palla passa ora alla Juventus e alla volontà del giocatore. La dirigenza non lo ritiene incedibile e lo lascerà partire per la giusta offerta. Si attendono ora ulteriori sviluppi anche sul fronte Bentancur.