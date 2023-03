Calciomercato Juve, per il post Szczesny c’è anche Meret

La Juve al lavoro per trovare il sostituto di Szczesny per il futuro: tra i nomi in ballo ci sarebbe anche il portiere del Napoli, Meret

La Juve è al lavoro per un nuovo portiere da cercare sul calciomercato per sostituire nel futuro Szczesny, cercato in Premier League. Molti nomi sul tavolo dei bianconeri, come Vicario e Carnesecchi.

Non soltanto loro però: secondo quanto riportato da La Repubblica, i dirigenti bianconeri sarebbero interessati anche al portiere del Napoli, Alex Meret.

