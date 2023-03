Calciomercato Juve: ritorna di moda il nome di Donnarumma

Gli errori e la critica sembrano allontanare Donnarumma dal PSG: possibile rientro in Italia per il portiere? La Juve è un’opzione?

Il futuro di Donnarumma al PSG si fa’ più incerto e la Juve torna a pensare al portiere azzurro per il prossimo calciomercato? Gli errori tra i pali del PSG e la critica dei giornali francesi, sembrano spingere verso questa ipotesi.

Come scrive calciomercato.com, la sfida di Champions League del Psg potrebbe aprire nuovi scenari oppure far tornare in voga quelli vecchi: un possibile ritorno in Italia, in direzione.

