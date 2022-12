Calciomercato Juve: Rugani in uscita già a gennaio

Calciomercato Juve, Daniele Rugani potrebbe lasciare i bianconeri già a gennaio, anticipando l’addio in estate

Il futuro di Rugani alla Juve è in bilico e non è escluso che possa andare via da Torino già a gennaio, con la formula del prestito. A scriverlo è Tuttosport.

Per il quotidiano torinese, poi, è probabile che il difensore possa lasciare definitivamente la Juve in estate ad un anno dalla scadenza del contratto. Per questo i bianconeri stanno cercando un suo possibile sostituto a buon mercato.

