Calciomercato Juve, accelerata per Todibo: c'è il sì di Thiago Motta

Le ultime sul possibile nuovo difensore della Juventus, con l’interesse per Jean-Clair Todibo del Nizza. I dettagli

Secondo quanto riportato nell’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, sta per entrare nel vivo la trattativa di mercato tra Juventus e Nizza per il cartellino di Jean-Clair Todibo. Dopo l’obiettivo sfumato con Calafiori, Thiago Motta ha infatti scelto il difensore classe 1999.

Per accontentare le richieste del club francese, con cui c’è un ottimo rapporto dopo l’affare Thuram, Cristiano Giuntoli avrà bisogno però di qualche cessione. Gli indiziati principali restano Huijsen, Soulé e Chiesa. Possibile anche l’inserimento di qualche contropartita tecnica come Nonge o Muharemovic per abbassare la richiesta da 40 milioni di euro.