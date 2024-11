Calciomercato Juve, Giuntoli studia il colpo Zirkzee: può essere la mossa scudetto, la situazione

Le ultime sul possibile nuovo attaccante della Juve nel calciomercato di gennaio, con l’obiettivo Joshua Zirkzee dal Manchester United

Secondo quanto riportato nell’edizione odierna di Tuttosport, la Juve starebbe valutando il colpo Joshua Zirkzee per il calciomercato di gennaio. L’olandese è infatti ai margini del progetto Manchester United e vorrebbe già lasciare la Premier League.

I Red Devils vorrebbero infatti cederlo in prestito a stagione in corso per valorizzare l’investimento fatto in estate. Un’opzione che intriga Giuntoli e Thiago Motta, che sarebbe felicissimo di poterlo riabbracciare dopo Bologna.