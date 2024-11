Calciomercato Juventus, alla ricerca del difensore perfetto

La Juventus è a caccia del difensore ideale per sostituire Bremer, senza dimenticare lo stop anche di Cabal

Il calciomercato Juventus ha disperato bisogno di almeno un difensore. A riportarlo è Tuttosport che ha fatto una lista di sette nomi presenti nella lista di Cristiano Giuntoli per gennaio.

I bianconeri hanno infatti prima perso Bremer, infortunato al crociato durante la sfida contro il Lipsia, e recentemente in Nazionale per lo stesso motivo anche Cabal che dunque tornerà addirittura dopo il brasiliano, saltando verosimilmente il Mondiale per Club.

A questo punto Giuntoli dovrà fare gli straordinari a gennaio per cercare di portare a Torino il miglior difensore con una formula che non vada ad intaccare troppo economicamente la squadra. In pole c’è sempre l’ex Inter Skriniar, seguito da Lucumì, Ismajli, Kiwior, Dragusin, Ortiz e Lindelof.