Calciomercato Juventus, arriva il debutto in Copa America per Douglas Luiz

Manca sempre meno all’annuncio ufficiale di Douglas Luiz alla Juventus: stanotte il brasiliano ha debuttato in Copa America

Douglas Luiz, prossimo acquisto della Juventus, ha debuttato questa notte con il Brasile in Copa America. I vedeoro, dopo le critiche in patria, si sono riscattati vincendo nettamente 4-1 contro il Paraguay.

L’ormai ex Aston Villa è entrato a 20 minuti dalla fine al posto di Bruno Guimaeres e in questi giorni ha sostenuto anche le visite mediche. Secondo la Gazzetta dello Sport, l’annuncio del suo arrivo in bianconero potrebbe arrivare addirittura oggi: contratto di 5 anni nell’affare che ha visto coinvolti Barrenechea, Iling-Junior e un conguaglio economico a favore del club inglese.