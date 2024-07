Calciomercato Juventus, ecco il BOMBER del futuro: i bianconeri AVVIANO i contatti per il giovane centravanti

Come appreso da Juventusnews24, i bianconeri avrebbero messo nel mirino un giovane centravanti polacco per il futuro

Per un attaccante polacco vicino all’addio come Milik, un connazionale che potrebbe arrivare nel medesimo ruolo in casa Juventus. Stiamo parlando di Wiktor Bogacz, attaccante classe 2004 del Miedź Legnica.

Secondo quanto appreso da Juventusnews24, I bianconeri avrebbe per ora chiesto solamente informazioni, ma non è da escludere che possano affondare il colpo per portare il promettente centravanti a Torino.