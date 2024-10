Calciomercato Juventus, Giuntoli su due prossimi avversari

Il calciomercato Juventus si incrocia con due dei prossimi avversari dei bianconeri di Thiago Motta in campionato

Ormai non è una novità: il calciomercato Juventus è alla ricerca di un attaccante che possa farsi trovare pronto in caso di necessità, per permettere anche un po’ di riposo a Dusan Vlahovic.

L’ex Fiorentina le sta giocando davvero tutte, in campionato così come in Champions, e quando viene sostituito non entra mai nessuno del suo ruolo ovvero da mettere come centravanti.

L’unica alternativa reale e valida è Milik, ma essendo infortunato e reduce da un’operazione il polacco rimarrà fuori fino al 2025, considerando poi che dovrà pian piano riprendere la forma partita.

Per questo Cristiano Giuntoli avrebbe già messo gli occhi altrove, trovando due profili di Serie A che potrebbero fare al caso di Thiago Motta. Il primo è Bonny del Parma che proprio questa sera sfiderà la Juventus.

Il secondo è Lorenzo Lucca, nato a Moncalieri in provincia di Torino e che dunque farebbe un “ritorno a casa” nel capoluogo piemontese, lasciando l’Udinese. Tutto questo con il big match con il Lille in Champions League dove milta Jonathan David, altro grande nome del mercato.