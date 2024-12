Calciomercato Juventus, idea da Barcellona per la difesa

La Juventus ha messo nel mirino un nuovo elemento per migliorare la difesa di Thiago Motta

Nella lunga lista degli obiettivi del calciomercato Juventus spunta il nome di Ronald Araujo. Il giocatore uruguaiano milita nel Barcellona, anche se sta facendo parecchia fatica a recuperare dall’infortunio.

Il classe 1999 è in scadenza nel 2026 e come spiega Alfredo Pedullà di Sportitalia, gli attuali sondaggi della Juventus per il calciatore potrebbe presto diventare un’offerta vera e propria. Seguiranno aggiornamenti.