Calciomercato Juventus, il Valencia su Rugani e De Sciglio. I bianconeri si muovono anche in uscita, gli spagnoli insistono

La Juventus sta lavorando anche in uscita. L’edizione odierna di Tuttosport dedica ampio spazio al mercato bianconero, con il Valencia che continua a muoversi per convincere Mattia De Sciglio e Daniele Rugani.

Gli spagnoli sono interessati, ma c’è distanza tra domanda e offerta: il Valencia, anche per via di una situazione economica non semplice, vuole prestiti o l’inserimento di contropartite. Al momento però i bianconeri non vogliono attuare questo tipo di cessioni.