Infortunio Frattesi, NOVITA’ sul centrocampista dell’Italia in vista della sfida contro l’Albania

Infortunio Frattesi, il centrocampista azzurro è pienamente recuperato dall’affaticamento muscolare: ci sarà in Italia-Albania

Come riferito da Sky, Davide Frattesi, centrocampista dell’Inter e dell’Italia, ha pienamente recuperato dall’affaticamento muscolare patito nei giorni scorsi e si sta regolarmente allenando in gruppo con il gruppo di Spalletti.

Il CT dunque potrebbe decidere di schierare l’ex Sassuolo dal primo minuto come fatto in amichevole lunedì sera contro la Bosnia. Valutazioni più precise saranno fatte nelle prossime ore e a ridosso della sfida che per gli Azzurri dirà molto in ottica qualificazione al prossimo turno.