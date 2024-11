Calciomercato Juventus, Maguire proposto ai bianconeri

Harry Maguire potrebbe lasciare la Premier League per unirsi alla Juventus: ecco le ultime notizie

Interessante indiscrezione di calciomercato Juventus: Harry Maguire potrebbe vestirsi di bianconeri per sopperire ai numerosi infortuni in casa Juve tra la rottura del crociato di Bremer e quella di Cabal.

Secondo il Corriere dello Sport, il difensore del Manchester United e della Nazionale inglese potrebbe dunque approdare in Italia per dare una mano numericamente e non solo a Thiago Motta.

Secondo il quotidiano, alcuni intermediari sarebbe già al lavoro avendo proposto il calciatore alla società della Vecchia Signora considerando il contratto in scadenza il prossimo giugno.