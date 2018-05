Reduce da una stagione in chiaroscuro con la maglia dell’Hellas Verona, Moise Kean potrebbe dare l’addio alla Juventus: il baby attaccante è finito nel mirino del PSV Eindhoven

Cresciuto nel settore giovanile del Torino, Moise Kean nel 2011 è passato alla Juventus e nella cantera bianconera è stato protagonista di una crescita esponenziale che lo ha portato all’esordio in prima squadra ad appena 16 anni. Il classe 2000 è reduce dall’avventura in prestito all’Hellas Verona: 4 reti in 19 presenze di Serie A, poca continuità nonostante le ottime qualità evidenziate. E il suo futuro è un rebus…

Secondo quanto riporta Tuttosport, Kean è finito nel mirino del PSV Eindhoven: il club olandese, da sempre attento ai giovani talenti, ha sondato il terreno con l’entourage dell’attaccante e non è da escludere una sua partenza. Il quotidiano rivela che i bianconeri non chiudono le porte a un trasferimento: la valutazione si aggira attorno ai 15-20 milioni di euro, con la Vecchia Signora che potrebbe inserire una clausola di recompra per il futuro.