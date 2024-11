Calciomercato Juventus, l'obiettivo per la difesa è Skriniar

Il calciomercato Juventus ha messo il nome del difensore slovacco al primo posto tra gli obiettivi

Milan Skriniar, difensore con un passato all’Inter e ora al PSG, potrebbe ritornare in Serie A. Il calciomercato Juventus si sta infatti preparando all’assalto al difensore slovacco per gennaio.

Gli infortuni di Bremer e Cabal, stagione finita per entrambi, obbliga i bianconeri a rimettersi al lavoro per accaparrarsi una pedina in più in difesa. A riportarlo è La Gazzetta dello Sport che ha spiegato la situazione.

Il trasferimento non è così semplice perché il PSG non vorrebbe cederlo in prestito dato che dovrebbe pagargli una parte di stipendio. Insomma, l’apertura alla cessione è solo a titolo definitivo.