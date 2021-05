Calciomercato Juventus, occhio a McKennie: si è proposto al Barcellona

Calciomercato Juventus: dalla Spagna rivelano che Weston McKennie si sarebbe proposto al Barcellona

Weston McKennie ha vissuto una stagione sorprendente con la maglia della Juventus: gli ultimi mesi, anche per colpa di alcuni acciacchi, non sono stati proprio brillanti e lo statunitense non risulta nella lista degli incedibili.

Come rivelato da Don Balon in Spagna, McKennie si sarebbe proposto al Barcellona per la prossima stagione. Indiscrezione che sarebbe clamorosa qualora venisse confermata per uno dei beniamini dei tifosi.