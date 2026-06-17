Calciomercato Juventus: sempre viva la suggestione Salah. C’è un ‘alleato’ speciale per portare alla fumata bianca il colpaccio

Calciomercato Juventus: suggestione Salah che non tramonta per i bianconeri. Cosa c’è dietro il possibile colpo

Nonostante un quadro economico che impone grande prudenza e un bilancio da tenere sotto stretta osservazione, le dinamiche del calciomercato della Juventus continuano a regalare indiscrezioni di altissimo profilo. La suggestione più clamorosa per rinforzare il reparto offensivo porta il nome di Mohamed Salah. L’ambiziosa idea nasce da una precisa richiesta tecnica di Luciano Spalletti, che immagina il fuoriclasse egiziano come leader assoluto e protagonista indiscusso del nuovo corso bianconero. Sebbene si tratti di un’operazione complessa, la dirigenza piemontese non ha ancora accantonato il sogno. Dopo il doloroso e storico addio al Liverpool, l’esterno offensivo sta valutando con grande attenzione tutte le opportunità disponibili, senza aver ancora preso una decisione definitiva sul prosieguo della sua straordinaria carriera. Anche il recente riassetto societario, che ha visto l’approdo di Giovanni Carnevali alla gestione delle complesse trattative di mercato, non ha affatto scalfito questa affascinante ambizione sportiva.

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Le sirene dalla Turchia e la volontà del fuoriclasse

Come prevedibile per un atleta di tale caratura, le offerte faraoniche per Salah non mancano. In modo particolare, i top club della Turchia come Galatasaray e Fenerbahce si sono mossi con estrema decisione nelle ultime settimane. Le società di Istanbul avrebbero garantito al talento nordafricano uno stipendio in linea con quello percepito in Inghilterra, mettendo sul piatto cifre superiori ai 12 milioni netti a stagione. Nonostante il fascino economico di queste proposte, il giocatore sta riflettendo a fondo. Prima di accettare un trasferimento dorato ma lontano dai cinque campionati top, l’attaccante vorrebbe capire se esista ancora un progetto tecnico capace di offrirgli forti ambizioni e grande competitività in Europa.

Il legame speciale con Spalletti: una stima inossidabile

A mantenere vive le speranze della Juventus è il solidissimo legame umano e professionale costruito negli anni tra l’asso egiziano e l’attuale allenatore bianconero. I due hanno condiviso un’indimenticabile esperienza alla Roma, periodo cruciale in cui il rendimento dell’esterno fece un definitivo salto di qualità. A testimoniare questo rapporto di assoluta stima sono le inequivocabili dichiarazioni rilasciate in passato dal calciatore: «Luciano è il miglior allenatore che abbia mai avuto. Con lui sono migliorato tantissimo, sia dal punto di vista tattico che mentale. Mi ha dato la possibilità di esprimere il mio talento».

I nodi economici e le strategie per il colpo

Per trasformare questo incredibile sogno in una solida e concreta realtà, serviranno però delle condizioni finanziarie estremamente favorevoli. La Juve dovrà necessariamente alleggerire il proprio monte ingaggi e completare al più presto alcune fondamentali cessioni, creando così i preziosi margini finanziari per proporre un contratto adeguato allo status della stella ex Reds. Al momento, non risultano esserci trattative in fase avanzata, ma la dirigenza monitora l’evolversi dello scenario con massima allerta. L’arrivo dell’egiziano in Serie A resta comunque un’ipotesi molto difficile da concretizzare, considerando sia la spietata concorrenza internazionale sia gli altissimi costi complessivi dell’operazione.