Calciomercato Lazio: Gila rompe con Lotito, accordo col Napoli ma c’è il muro dei 30 milioni. E Gattuso pensa a queste contropartite del Napoli

Calciomercato Lazio: accordo tra Gila e il Napoli, Gattuso però pensa a queste contropartite per i biancocelesti

Il futuro di Mario Gila è sempre più lontano dalla Capitale. Nella giornata di oggi, l’agente del difensore, Alejandro Camaño, incontrerà la dirigenza della Lazio per ribadire uno scenario ormai nitido e definitivo: il calciatore spagnolo non ha alcuna intenzione di estendere il proprio contratto in scadenza nel 2027 e spinge per la cessione immediata. L’obiettivo dell’ex Real Madrid è chiaro: interrompere l’esperienza in biancoceleste per intraprendere una nuova avventura professionale che gli consenta di calcare nuovamente il palcoscenico della Champions League. Lo riporta il Corriere dello Sport.

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Il Napoli in pole position: il gradimento di Allegri

Sulle tracce del centrale iberico c’è da tempo il Napoli. Se inizialmente il profilo del difensore era stato caldeggiato nell’ottica di un possibile approdo di Maurizio Sarri in azzurro, oggi l’interesse è persino più concreto. Massimiliano Allegri, nuovo tecnico in pectore dei partenopei, ha infatti promosso a pieni voti l’investimento. Nonostante il forte pressing del Brighton in Premier League, la preferenza di Gila è tutta per la maglia azzurra. I contatti tra il direttore sportivo dei campani, Giovanni Manna, e l’entourage del giocatore hanno già prodotto un’intesa totale e non in discussione.

La strategia di Lotito e il fattore Real Madrid

Il vero nodo della trattativa è rappresentato dalle rigide pretese economiche di Claudio Lotito. Il patron biancoceleste ha alzato un vero e proprio muro, valutando il cartellino del difensore non meno di 30 milioni di euro. Una richiesta considerata altissima dal mercato, specie alla luce della situazione contrattuale che vede lo spagnolo esposto al rischio concreto di svincolarsi a parametro zero a partire dal gennaio successivo.

La fermezza della Lazio è tuttavia legata a un preciso vincolo del passato: al momento del suo acquisto nel 2022, il Real Madrid ha conservato il 50% sulla futura rivendita. Di conseguenza, intascando 30 milioni, a Formello ne rimarrebbero soltanto 15. Una liquidità comunque vitale per il club, che in questa sessione estiva di calciomercato deve operare sotto il rigido vincolo del saldo zero tra entrate e uscite.

Le idee di Gattuso: l’ipotesi contropartite

Il neo-allenatore della Lazio, Gennaro Gattuso, ha fatto quadrato con la presidenza, accettando la linea dura su Gila. Per sbloccare lo storico stallo tra Lotito e Aurelio De Laurentiis, che non hanno mai concluso affari diretti, si valuta l’inserimento di alcune contropartite tecniche gradite a Gattuso. I profili monitorati sono quelli di Sam Beukema, Rafa Marín e Lorenzo Lucca.

La strada resta però in salita: il Napoli intende valorizzare Rafa Marín per sostituire il partente Juan Jesus, e ha investito pesantemente un anno fa sia sul centrale olandese (33 milioni) sia sul centravanti italiano (35 milioni). Le diplomazie sono al lavoro, ma per sbloccare l’affare servirà molto ingegno.