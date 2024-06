Calciomercato Juventus, la lista dei SETTE BOCCIATI: ecco chi non farà parte del PROGETTO Thiago Motta - Calcio News 24

Sono sette i giocatori che non fanno più parte del progetto Juventus. Ecco chi sicuramente parte fuori dei piani di Motta

Thiago Motta è pronto a guidare la rivoluzione in casa Juventus. L’ex tecnico del Bologna ha diverse idee per la testa e dunque ha deciso, secondo La Gazzetta dello Sport, che in sette sono di troppo.

La lista dei giocatori non convocati e quindi fuori progetto vede Rugani, De Sciglio, Arthur, McKennie, Kostic, Kean e Milik. Solo per uno di questi, ovvero Kean, il futuro è stato scelto ovvero Kean alla Fiorentina.