Calciomercato Juventus, si sblocca l’affare Paredes: attese novità a breve

Calciomercato Juventus: i bianconeri sarebbero vicini all’acquisto di Paredes dal PSG

L’arrivo alla Juventus di un attaccante a costi contenuti come Arkadiusz Milik sblocca in casa bianconera anche l’acquisto a centrocampo.

La Juve ora è più vicina a Leandro Paredes, obiettivo numero uno per rinforzare la mediana per il quale ci sono già stati ulteriori contatti con il PSG. I bianconeri ragionano su un prestito con obbligo di riscatto a determinate condizioni e sanno di poter raggiungere un accordo anche senza cedere nessun pezzo pregiato nel reparto, nonostante qualche uscita sia comunque in programma. Secondo Tuttosport sono attese novità importanti a breve.

LEGGI TUTTE LE NOTIZIE SULLA JUVENTUS SU JUVENTUS NEWS 24