Calciomercato Juventus, spunta un nuovo nome a centrocampo

I bianconeri mettono nel mirino un possibile colpo in mediana nonostante le priorità in difesa e attacco per gennaio

Il calciomercato Juventus di gennaio vedrà verosimilmente diverse operazioni in entrata da parte di Cristiano Giuntoli. L’emergenza infortuni in casa bianconera obbliga la società ad investire nuovamente sul mercato.

I ruoli più scoperti sono la difesa, considerando Bremer e Cabal fuori fino a fine stagione, e l’attacco con Milik come unico sostituto di Vlahovic che non ha mai messo piede in campo nell’era Thiago Motta.

Secondo Tuttosport, anche il centrocampo potrebbe subire cambiamenti. Fagioli è richiesto in Inghilterra e Francia, precisamente Marsiglia, e una sua cessione potrebbe obbligare la Juve a fare anche un colpo in mediana.

Il nome forte secondo il quotidiano piemontese è quello di Frendrup, centrocampista del Genoa che piace molto anche in Premier League. Il tuttocampista ha un valore di 25 milioni che la Juventus vorrebbe investire in prestito con obbligo di riscatto, come fece con il Monza per Di Gregorio.