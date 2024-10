Calciomercato Juventus, Sudakov è richiestissimo

L’obiettivo del calciomercato Juventus piace molto anche nel massimo campionato inglese

Georgiy Sudakov, trequartista dello Shakhtar Donetsk, è tra gli obiettivi del calciomercato Juventus. Su di lui però non ci sono solamente i bianconeri, ma anche diverse squadre di Premier League.

A riportarlo è Football Insider che sottolinea come siano in tre principalmente a contendersi il giocatore ovvero Arsenal, Tottenham e Newcastle. Come ovvio che sia, oltre a convincere il club arancionero, tanto passerà dal giocatore.

In questo inizio di stagione, Sudakov ha segnato 7 gol e 2 assist in 10 partite, un bottino che sembra lanciarlo finalmente nel calcio che conta. L’unica macchia per lui? Il rigore sbagliato contro il Bologna in Champions League.