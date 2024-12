Calciomercato Juventus, le ultime sullo scambio col Napoli

Il calciomercato Juventus potrebbe vedere uno scambio con il club partenopeo già a gennaio

Da qualche giorno sembrava prendere quota uno scambio che avrebbe smosso il calciomercato Juventus: Danilo al Napoli, Raspadori alla Juventus. Secondo Niccolò Ceccarini,i bianconeri non hanno alcun intenzione di privarsi di Danilo a gennaio.

DANILO NAPOLI – «Le ipotesi sono tante e il Napoli sta lavorando su più tavoli. Una delle ultime idee è Danilo ma la Juventus non ha mai aperto a questa possibilità nonostante il brasiliano sia in scadenza di contratto. Primo perché è già in emergenza nel settore e poi anche per non rafforzare una diretta concorrente alle zone altissime della classifica».