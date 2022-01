Calciomercato Lazio, accordo col Verona per Casale: le ultime

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

Calciomercato Lazio: i biancocelesti avrebbero raggiunto l’accordo con il Verona per Casale

Importantissimo aggiornamento sul mercato della Lazio. Come riportato da Alfredo Pedullà infatti, Lazio e Verona hanno raggiunto l’accordo per il trasferimento di Casale in biancoceleste sulla base di un prestito con obbligo di riscatto per una cifra complessiva tra i nove e i dieci milioni di euro.

Per formalizzare l’affare entro il 31 gennaio serve però necessariamente un’ulteriore cessione dopo quella di Vavro: Muriqi resta l’indiziato principale.

