Calciomercato Lazio, pronto un triplo colpo: Belahyane, Fazzini e non solo, trattative nel vivo

Le ultime sui possibili colpi della Lazio per il calciomercato di gennaio, con tre obiettivi del club biancoceleste. Tutti i dettagli

L’edizione odierna de Il Messaggero fa il punto sui tre possibili colpi di mercato della Lazio a gennaio.

LA SITUAZIONE – «Se dovesse arrivare un’offerta da 40 milioni di euro per Rovella, tornerebbe di moda Belahyane, che poche settimane fa il ds Fabiani aveva escluso perché non era il profilo di giocatore di cui la Lazio aveva bisogno. Sempre dal Verona i discorsi si potrebbero aprire per il terzino destro Tchatchoua e il centrale Ghirardi, che Lotito vorrebbe chiudere prima del definitivo passaggio di proprietà dalla famiglia Setti a Presidio Investors. Prosegue poi il braccio di ferro con l’Empoli per Fazzini, che spinge per trasferirsi nella Capitale nonostante Corsi ritenga troppo bassa la prima offerta biancoceleste. L’assist, tuttavia, potrebbe arrivare proprio da Napoli, che sembra aver definitivamente mollato il giocatore e virato su Casadei».