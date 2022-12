Calciomercato Lazio: Bonazzoli il vice Immobile?

Calciomercato Lazio, Bonazzoli è uno dei nomi per il ruolo di vice Immobile: alla Salernitana non ha convinto Nicola

Bonazzoli è un nome finito sul taccuino della Lazio, alla ricerca di un vice Immobile. Ma qual è la situazione?

Come sottolineato dal Corriere dello Sport, il giocatore non avrebbe soddisfatto Nicola e quindi la Salernitana potrebbe cederlo in prestito. I biancocelesti però al momento resterebbero alla finestra, con Monza e Verona che al momento sembrano quelle più interessante.

LEGGI ALTRE NOTIZIE SU LAZIONEWS24.COM