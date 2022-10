Lazio, alla ricerca del vice Immobile: Tare al lavoro

La Lazio è alla ricerca di un vice Immobile anche alla luce del recente infortunio occorso all’attaccante, Tare al lavoro

Dalla Spagna rimbalzano alcune voci su due possibili interessamenti da parte dei biancocelesti. Lucas Boye, dell’Elche, e Rafa Mir del Siviglia sono i due nomi che Tare potrebbe seguire per gennaio. Per entrambi si fanno valutazioni elevate: 12 milioni il primo e 16 il secondo, per gennaio i biancocelesti faranno valutazioni. Lo scrive il Corriere dello Sport.