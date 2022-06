Calciomercato Lazio, cessione Luis Alberto: il Siviglia insiste

Calciomercato Lazio: i biancocelesti possono sacrificare Luis Alberto e il Siviglia continua a insistere per il Mago

Il top player sacrificato dalla Lazio per far cassa potrebbe essere Luis Alberto. Come riferisce Il Messaggero, la prima offerta del Siviglia da 16 milioni di euro è stata respinta ma complice anche il rapporto non idilliaco con Sarri, Lotito si sta convincendo ad abbassare il prezzo dello spagnolo da 30 a 25 milioni, considerando che il 30% andrebbe al Liverpool.

Il Siviglia è pronto a tornare alla carica per esaudire il desiderio del Mago di tornare in Spagna: questa potrebbe essere l’occasione giusta.

