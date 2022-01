Lazio, via Vavro e dentro Casale: le mosse Tare

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

Le mosse di Tare per accontentare Sarri in difesa: via Vavro e dentro Casale dell’Hellas Verona, le ultime in casa Lazio

Sono ore frenetiche in casa Lazio in questi ultimi giorni di mercato invernale. Tare sta studiando alcune mosse per accontentare Sarri e rientrare nell’indice di liquidità.

In uscita ci sarebbe Vavro, spunta l’interesse del Copenaghen per il difensore. In entrata piace sempre Casale. L’Hellas fa muro, ma i biancocelesti hanno pronta un’offerta di prestito oneroso a 5 milioni con riscatto fissato a 7 milioni.

