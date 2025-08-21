Calciomercato Lazio: nodo rinnovo per Gila, c’è l’ombra del Real Madrid. Quella clausola…

Calciomercato Lazio: nodo rinnovo per Gila, sul difensore l’ombra del Real Madrid. Quella clausola… Le ultime sul futuro dello spagnolo

Una certezza per il presente, un grande punto interrogativo per il futuro. Con il campionato ormai alle porte, la Lazio si prepara ad affidare le chiavi della propria difesa a Mario Gila, promosso sul campo a leader indiscusso del reparto arretrato. L’esordio stagionale contro il Como lo vedrà per la prima volta partire da titolare sotto la guida di Maurizio Sarri, il tecnico che di fatto lo ha lanciato nel calcio che conta. Fu proprio l’allenatore toscano, ai tempi della sua precedente gestione, a intravedere in lui qualità fuori dal comune, tanto da bloccarne personalmente una cessione in prestito al Verona, convinto che il suo percorso di crescita dovesse compiersi a Formello.

Oggi, al suo ritorno in biancoceleste, Sarri ha ribadito la sua stima incondizionata, blindando lo spagnolo e respingendo al mittente gli interessi manifestati dal neopromosso Como e da alcuni club di Premier League. Gila è considerato un pilastro fondamentale della nuova Lazio, un giocatore da cui ripartire per costruire un ciclo solido. Tuttavia, a questa centralità nel progetto tecnico fa da contraltare una situazione contrattuale sempre più delicata e spinosa.

Il nodo cruciale riguarda il rinnovo del contratto, attualmente in scadenza nel 2027. L’ultimo incontro tra la società e l’entourage del giocatore si è concluso con una fumata nera, senza alcun progresso significativo. A pesare sulla trattativa è l’attuale blocco imposto al club, che impedisce di ritoccare al rialzo l’ingaggio del difensore. Questa fase di stallo rappresenta un rischio che la Lazio non può permettersi di ignorare a lungo. Se, infatti, non si dovesse giungere a un prolungamento nel corso della stagione, il club si troverebbe di fronte a un bivio nell’estate del 2026: cedere il giocatore per fare cassa o rischiare di perderlo a parametro zero l’anno successivo.

A complicare ulteriormente il quadro ci sono le ambizioni del calciatore e gli interessi del suo passato. Come sottolinea Il Messaggero, Gila non ha mai nascosto il desiderio di approdare in un top club europeo, con un occhio di riguardo per il Real Madrid. I Blancos, club in cui è cresciuto, non solo rappresentano il suo sogno nel cassetto, ma detengono anche una clausola strategica: il 50% sulla futura rivendita del suo cartellino. Questo dettaglio rende il Real un attento spettatore e potenziale protagonista del suo futuro. Per ora, Gila è concentrato sulla Lazio, ma la dirigenza sa che i prossimi mesi saranno decisivi per definire il suo avvenire e capire se le strade potranno continuare insieme o se bisognerà prepararsi a un doloroso, ma economicamente necessario, addio.