Calciomercato Lazio, grande CONCORRENZA per Bellingham: il Sunderland ha RISPOSTO COSÌ a quest’offerta dalla Premier League

Jobe Bellingham, centrocampista del Sunderland, è finito nel mirino di Lazio e non solo: ricevuta un’offerta dalla Premier League

Jobe Bellingham, centrocampista del Sunderland, è ormai un pezzo pregiato del calciomercato. Anche se non ha ancora raggiunto la valutazione del fratello maggiore Jude, il giocatore è molto richiesto. In Italia, è molto forte su di lui la Lazio.

Secondo The Athletic il Sunderland ha rifiutato un’offerta per il classe 2005 da parte del Crystal Palace, squadra di Premier League orfana di Olise, ora passato al Bayern Monaco. L’idea del calciatore sarebbe quella di rimanere per almeno un’altra stagione in Championship.