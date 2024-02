Lazio, clamoroso Guendouzi: «Qui sto bene, ma in estate...»

Le parole di Matteo Guendouzi, centrocampista della Lazio, sul suo futuro con il club biancoceleste. I dettagli

Matteo Guendouzi ha parlato a Canal + del suo futuro alla Lazio.

TORNARE A MARSIGLIA- «Tornare un giorno all’OM? È una bella domanda (sorride, ndr.). Oggi mi trovo molto bene alla Lazio. È un grande club italiano, siamo agli ottavi di finale di Champions League (contro il Bayern Monaco, ndr). Lavoro con un grandissimo allenatore, sono titolare, mi sta andando tutto bene e sono soddisfatto dove sono. Ma tutti sanno l’attaccamento che ho per l’OM, ​​per i tifosi, per la città… Mi sono innamorato a prima vista di questo club, quindi ovviamente è una cosa che potrebbe succedere in futuro. Vedremo, non sono preoccupato».

PASSATO- «Non ho rimpianti. Sono andato al Marsiglia per il progetto del club. È stato molto interessante per me. Mi ha fatto crescere come giocatore e come uomo. Dalla mia seconda stagione e l’inizio della terza, tutto ha iniziato a cambiare. Quando arriva un nuovo allenatore, c’è anche uno stile di gioco diverso. Questo va bene per alcuni giocatori, ma per altri no. Non biasimo nessuno. Sono molto contento di quello che ho fatto a; Marsiglia. Mi sarebbe piaciuto portare a casa un trofeo, era una cosa che mi stava a cuore e purtroppo non ci siamo riusciti. Dell’OM ho solo ricordi positivi. Ovviamente tutti sanno che sono innamorato di questo club e dei suoi tifosi, quindi rimarrò marsigliese per tutta la vita, questo è certo».

LEGGI ALTRE NOTIZIE SU LAZIONEWS24