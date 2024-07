Calciomercato Lazio, si punta al COLPO Giovani Lo Celso per potenziare il centrocampo

Calciomercato Lazio, Giovani Lo Celso è stato offerto in Serie A, il calciatore del Tottenham si avvicina SEMPRE DI PIU’

Giovani Lo Celso è stato offerto in Serie A. Lo riporta l’edizione odierna di Repubblica, che svela come l’argentino sia stato recentemente proposto ad una squadra del nostro campionato. Napoli o Inter (in passato accostate al big)? No, bensì la Lazio vorrebbe portare a casa il centrocampista.

Il giocatore (non a caso) andrà in scadenza con il Tottenham nell’estate del 2025 e il suo cartellino viene valutato sui 10 milioni di euro, ma dalla Capitale si sono detti non interessati al suo acquisto. Magari ci proverà un’altra italiana, ma non il club biancoceleste.