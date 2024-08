Calciomercato Lazio, Folorunsho fortemente nel mirino. LOTITO spinge per l’acquisto

Calciomercato Lazio, Lotito sogna il colpo Folorunsho a centrocampo: contatti fitti col Napoli, questa la possibile formula

Questi gli aggiornamenti forniti da Gianluca Di Marzio sul calciomercato Lazio sul tema Folorunsho: fortemente in uscita dal Napoli.

PAROLE – «La Lazio vorrebbe regalare come rinforzo a Baroni Folorunsho a centrocampo. L’interesse sta proseguendo per il giocatore, in uscita dal Napoli. Al momento, non è detto che la trattativa possa andare in porto, nel caso, le società dovranno lavorare rigurdo la formula del trasferimento. Per realizzare la trattativa, il Napoli dovrebbe andare in contro alle esigenze attuali della Lazio, con un trasferimento nel caso del prestito biennale, con obbligo di riscatto».