Luan Capanni alla Lazio, è ufficiale: arriva dal Flamengo

Calciomercato Lazio, ecco Luan Capanni: il centrocampista di 18 anni arriva a titolo definitivo dal Flamengo, è ufficiale

Milan Badelj, Joaquin Correa ma non solo: Lazio al lavoro per completare la rosa a disposizione di mister Simone Inzaghi. Nel frattempo la dirigenza biancoceleste ha messo a segno un interessante colpo di prospettiva in entrata: è ufficiale l’arrivo a titolo definitivo dal Flamengo del centrocampista Luan Capanni.

Interessante fantasista di diciotto anni, Luan Capanni si è messo in mostra nelle selezioni giovanili della compagine rossonera ed è pronto per vivere la sua prima avventura in Europa: in questi giorni si è già allenato con la formazione Primavera della Lazio ed ora è a tutti gli effetti un nuovo calciatore biancoceleste.