Calciomercato Lazio: obiettivi Rafinha e Shaqiri

Calciomercato Lazio: dopo la beffa David Silva il club biancoceleste avrebbe messo nel mirino Rafinha e Shaqiri

Come riporta La Gazzetta dello Sport la Lazio valuta i profili di James Rodriguez, Shaqiri e Rafinha nel tentativo di metabolizzare il no di David Silva e al tempo stesso regalare a Inzaghi un elemento di pari valore.

L’opzione Rafinha sembra al momento la più probabile. Il Barcellona è disposto a cederlo ad una cifra non proibitiva (sui 10-12 milioni di euro) dopo che il brasiliano è rientrato dal prestito al Celta Vigo. E anche l’ingaggio del giocatore dovrebbe rientrare nei parametri laziali. Più consistente sarebbe invece l’investimento per Shaqiri, anche perché il Liverpool non ha programmato di cedere il giocatore, anche se pure lui, come Rafinha, ha il contratto in scadenza tra un anno. Al momento siamo ancora alla fase dei sondaggi, non c’è stato ancora un vero affondo, anche perché il club romano vuole valutare attentamente i pro e i contro di queste operazioni.

James Rodriguez rappresenta sicuramente l’opzione più affascinante tra quello allo studio, ma anche la più complicata dal punto di vista economico.