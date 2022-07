Calciomercato Lazio, Provedel si complica: si fa spazio l’ipotesi Sportiello

Calciomercato Lazio: si complica la pista Provedel per il ruolo di secondo portiere, prende così quota l’ipotesi Sportiello

Per la Lazio si starebbe complicando la pista che porta a Ivan Provedel dello Spezia. I liguri non hanno intenzione di abbassare le pretese nonostante l’insistenza del portiere che vede nell’approdo a Formello la svolta della propria carriera. C’è chi giura che tra domanda e offerta ballino 500mila euro: ipotesi dura da prendere seriamente in considerazioni.

Tare e Lotito si stanno dunque guardando intorno e nelle ultime ore, come scritto dal Corriere dello Sport, è spuntata la candidatura di Sportiello. Contratto in scadenza nel 2023, l’Atalanta potrebbe cederlo per 2.5 milioni di euro. L’alternativa, complicata, porta a Silvestri dell’Udinese: la Lazio in questo caso lo vorrebbe solo in prestito.

