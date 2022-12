Calciomercato Lazio: sempre più concreta la pista Mariano Diaz

Calciomercato Lazio, Tare al lavoro per portare a parametro zero Mariano Diaz, attaccante del Real Madrid: l’ipotesi sempre più concreta

In casa Lazio sta crescendo col passare dei giorni l’ipotesi Mariano Diaz per l’attacco della prossima stagione. Come riporta Il Tempo, i biancocelesti sono sempre a caccia di un vice Immobile di spessore che possa far rifiatare il centravanti italiano durante il corso dell’intera annata.

Mariano Diaz, che col Real Madrid ha giocato solo 25 minuti in questa stagione tra Liga e Champions League, si libererà a parametro zero il prossimo 30 giugno e non ha nessuna intenzione di rinnovare coi Blancos. Alla soglia dei 29 anni l’ex Lione vuole tornare protagonista e la Serie A lo stuzzica. La concorrenza, soprattutto italiana (sul calciatore ci sono anche Milan, Inter e Napoli) è tanta ma gli ottimi rapporti di Tare con l’agenzia You First, che cura anche gli interessi di Luis Alberto, potrebbero agevolare l’affare.

