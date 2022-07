Calciomercato Lazio, si chiude per Provedel: blitz di Lotito. Le ultime

Calciomercato Lazio: i biancocelesti accelerano per Provedel. Blitz di Lotito per provare a chiudere

Blitz di Lotito per regalare a Sarri il secondo portiere che – a meno di clamorose sorprese – sarà Ivan Provedel. Come riportato dal Corriere dello Sport, il presidente della Lazio si è mosso in prima persona ed è probabile ci sia stato un incontro diretto con Andrea Corradino, vice presidente dello Spezia.

L’argomento della discussione, ovviamente, è stata la situazione legata a Provedel. L’offerta della Lazio da 3,5 milioni più 1 di bonus (legato all’eventuale piazzamento in Champions) non è ancora stata accettata dal club ligure, che ne chiede uno in più fisso, magari trasformando l’operazione in un prestito con diritto di riscatto fissato direttamente a 4,5 (in questo caso però il giocatore dovrebbe prima rinnovare il contratto in scadenza a giugno 2023). Nelle ultime ore sembra che lo Spezia stia ammorbidendo la sua posizione, anche grazie al pressing del portiere. Di certo la società biancoceleste non intende aspettare all’infinito e in tal senso è sempre da considerare calda l’opzione Silvestri.

LEGGI TUTTE LE NOTIZIE SULLA LAZIO SU LAZIO NEWS 24