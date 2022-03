Lazio, per Milinkovic ultimo derby e poi cessione

Quello di questa sera potrebbe essere l’ultimo derby per Milinkovic-Savic. Dovrebbe essere infatti lui il sacrificato della Lazio

Per Milinkovic Savic potrebbe essere l’ultimo derby quello di questa sera tra Roma e Lazio. Il Sergente biancoceleste è il prescelto come vittima sacrificale per rientrare nei parametri dell’indice di liquidità imposti dalla Federazione.

Diversi i club sulle sue tracce: Real Madrid, Psg e Manchester United potrebbero dare il via ad un’asta estiva, con Lotito che partirà da una base di 100 milioni. Lo riporta La Reppubblica.