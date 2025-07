Calciomercato Lecce, c’è Camarda! L’attaccante del Milan è arrivato in Salento: fissate le visite – FOTO

Calciomercato Lecce, è arrivato Camarda! L’attaccante del Milan è arrivato pochi minuti fa in Salento: fissate le visite mediche – FOTO

Francesco Camarda, attaccante classe 2008 e uno dei talenti più promettenti del calcio italiano, è ufficialmente un nuovo giocatore del Lecce. Il giovane centravanti lascia il Milan con la formula del prestito con diritto di riscatto a favore dei salentini, accompagnato da un controriscatto a tutela del club rossonero. Un’operazione che conferma l’interesse strategico del Milan nel proseguire il percorso di crescita del proprio gioiello, permettendogli di trovare spazio e continuità in Serie A.

Appena sbarcato in Salento, Camarda è atteso domani per le visite mediche con il Lecce. Subito dopo, firmerà il contratto che lo legherà al club giallorosso per la prossima stagione.

Il giovane attaccante milanese è reduce da una stagione intensa e ricca di apprendistato: ha collezionato 35 presenze complessive tra prima squadra e Milan Futuro in Serie C. In Serie A ha totalizzato 10 apparizioni, mentre in Champions League – la massima competizione europea – ha accumulato quattro presenze e 35 minuti di gioco, un’esperienza preziosa per un ragazzo della sua età. Nelle competizioni di Serie C e Coppa Italia di categoria, Camarda ha messo a segno 7 gol e fornito 2 assist, confermando il suo fiuto per il gol e le qualità tecniche.

A confermare l’operazione è stato anche Saverio Sticchi Damiani, presidente del Lecce, che ha sottolineato come il club abbia battuto una forte concorrenza per assicurarsi il talento rossonero: “È vero, c’era la fila per lui. Il ragazzo viene però qui, segno di un ottimo rapporto tra i due club e della fiducia che entrambi ripongono nei rispettivi progetti. Lecce è l’ambiente ideale per crescere tanto.”

Con l’arrivo di Camarda, il Lecce rafforza il proprio reparto offensivo e scommette su un giovane talento, pronto a ritagliarsi spazio nella massima serie e a scrivere un nuovo capitolo della sua giovane carriera.