Calciomercato Lecce, offerta clamorosa per Krstovic. Arriva la risposta dei pugliesi nei confronti di quella big

Calciomercato Lecce, i pugliesi fanno muro sui propri gioielli. Rifiutata una grande offerta nei confronti del centravanti giallorosso Krstovic

Uno degli obiettivi del calciomercato Lecce non è soltanto quello di comprare, ma anche di trattenere i suoi gioielli: su tutti il centravanti Krstovic. Per l’attaccante è arrivata una grande offerta, ma i pugliesi hanno fatto muro. Ecco il racconto spiegato da PianetaLecce.

LA SITUAZIONE – Il Lecce si guarda intorno, alla ricerca di profili utili a rafforzare la propria rosa ma gli altri guardano in casa giallorossa per provare ad acquistare già in questa sessione di mercato alcuni pezzi pregiati della compagine salentina. Vi abbiamo raccontato dell’offerta formulata dal Betis Siviglia per Nikola Krstovic: circa 15 milioni di euro per portare in Spagna il talento montenegrino subito, nel calciomercato di gennaio. Il Lecce, però, ha rispedito al mittente la proposta, certa di non volersi privare adesso del proprio bomber.