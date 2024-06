Calciomercato Lecce, Corvino ESCE ALLO SCOPERTO sul futuro di Ramadani e Pongracic: «Napoli? Ti dico che...»

Calciomercato Lecce, Corvino ESCE ALLO SCOPERTO sul futuro di Ramadani: le dichiarazioni del dirigente giallorosso

Pantaleo Corvino, direttore sportivo del Lecce, pochi minuti fa è intervenuto a Radio Kiss Kiss. Tra i tanti temi trattati è stato approfondita la questione calciomercato. Di seguito le sue dichiarazioni.

CORVINO – «Pongracic piace a Manna? Non è l’unico, non so quanto lo voglia il Napoli ma sono sicuro, conoscendo Conte non gli sarà sfuggito. Ramadani? Anche se ci fossero proposte ufficiali non ve lo direi».