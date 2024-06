Calciomercato Lecce, VICINO un colpo a PARAMETRO ZERO dalla Spagna

Le ultime sulle mosse di calciomercato del Lecce, con un colpo a parametro zero proveniente dalla Spagna. I dettagli

Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio di Sky Sport, il Lecce sta per chiudere il primo colpo della sua sessione estiva di calciomercato in vista della stagione 2024/2025 di Serie A. I salentini sono infatti ai dettagli per Tete Morente, esterno proveniente dalla Spagna.

Il classe 1996 era in scadenza con l’Elche e si trasferirà a parametro zero. Nell’ultima stagione ha realizzato 8 reti e 2 assist in Liga.