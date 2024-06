Calciomercato Lecce, deciso il FUTURO di Dorgu. Il PIANO del Milan per acquistarlo

Calciomercato Lecce, DECISO il futuro del difensore: il PIANO visto l’interesse del Milan. Spunta la richiesta di Corvino e Trinchera

Secondo quanto riportato da Pianeta Lecce, il club giallorosso ha intenzione di trattenere un’altra stagione Patrick Dorgu, obiettivo del calciomercato Milan per la difesa.

Il classe 2004 ha un valore di mercato difficile da determinate e soprattutto che è destinato a crescere vertiginosamente in futuro. Per questo motivo, la dirigenza del Lecce e in particolare Pantaleo Corvino e Trinchera sparano altissimo: circa 30 milioni di euro.