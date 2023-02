Calciomercato Liverpool: addio di Salah in estate?

Calciomercato Liverpool: i reds sono disposti a sacrificare Mohammed Salah nella prossima sessione estiva di mercato

Il Liverpool potrebbe cedere uno dei suoi big nella prossima sessione di Calciomercato. Si tratta, secondo quanto riportato da Football Insider, di Mohammed Salah.

Il calciatore egiziano, stella dei reds, è considerato dalla dirigenza un giocatore sacrificabile sul mercato, specie dopo una stagione che rischia di vedere la squadra non qualificata in Europa e quindi, salvo grosse novità, Salah sarà in vendita.